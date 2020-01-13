Yaşam

Ankaralı evsiz Hasan'a devletten yardım eli

13 Ocak 2020 Pazartesi 23:49 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 00:27

Sokaklarda yatıp kalkıyor ama haline yine de şükrediyor. Ankara'da mendil satarak hayatını kazanmaya çalışan ve sosyal medyada bir anda gündem olan evsiz Hasan'a devlet sahip çıktı. Ankara Valiliği, Hasan'ın ihtiyaçlarının giderildiğini duyurdu.