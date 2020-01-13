Yaşam
Ankaralı evsiz Hasan'a devletten yardım eli13 Ocak 2020 Pazartesi 23:49 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 00:27
Sokaklarda yatıp kalkıyor ama haline yine de şükrediyor. Ankara'da mendil satarak hayatını kazanmaya çalışan ve sosyal medyada bir anda gündem olan evsiz Hasan'a devlet sahip çıktı. Ankara Valiliği, Hasan'ın ihtiyaçlarının giderildiğini duyurdu.
Güzel Türkçesi, naifliği ve utangaç tavırları... Türkiye onu sosyal medyaya düşen videosuyla tanıdı.
Sokaklarda mendil satarak hayatını devam ettirmeye çalışan Hasan, Ankara ayazında donan yürekleri ısıttı.
Hasan'a devlet el uzattı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." mesajını attı.
Kaynak: TRT Haber