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Ardahan'da bir kişi evine gelen tilkiyi eliyle besledi14 Ocak 2020 Salı 02:22 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 02:16
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, yerleşim yerlerinin yanında yemek aradı. Duyarlı bir vatandaş da aç kalan tilkiyi eliyle besledi.
Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da olumsuz etkiledi.
Aç kalan bir tilki, akşam saatlerinde yerleşim yerlerine kadar giderek yiyecek aramaya başladı.
Aç tilki, Kubilay Hanoğlu tarafından ekmekle beslendi.
Tilki, Hanoğlu'nun verdiği ekmeği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Ardahan kar tilki Ekmek soğuk hava