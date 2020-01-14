Türkiye
Didim açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı14 Ocak 2020 Salı 05:00 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 04:28
Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Didim açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik ekiplerince, farklı noktalarda ve farklı saatlerde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot durduruldu.
Ekiplerce lastik botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 89 Suriye, 16 Filistin, 3 Afganistan ve 3 Mısır uyruklu 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: aydın didim düzensiz göçmen Sahil güvenlik