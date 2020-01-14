Türkiye
Söğütlü Limanı'nda yangın14 Ocak 2020 Salı 04:24 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 04:24
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan limanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Gece saatlerinde Akçaabat ilçesi Söğütlü Limanında iki ayrı noktada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.
Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Yangında bazı kayıklar ile balıkçı barınakları kullanılamaz hale geldi.
Polis, kundaklama şüphesi üzerine yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: TRT Haber