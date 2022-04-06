Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 15,76 gram eroin, 95,88 gram metamfetamin, 197,74 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 53 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Narkotik Niğde Uyuşturucu
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