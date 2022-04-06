Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da milyonlarca liralık kaçak oto parça operasyonu
İstanbul'da milyonlarca lira değerindeki kaçak oto yedek parçasını piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan oto yedek parçalarının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen bir kişi takibe alındı. Yapılan baskında 207 gösterge paneli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlının bağlantılı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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