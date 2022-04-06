İnönü Mahallesi'nde M.T'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını son anda fark eden ev sahibinin oğlu Y.T. dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle alevler yakınındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Çatısı ve bitişiğindeki odunluk tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.