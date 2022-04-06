Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 07:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı: 2 kişi kokudan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı. Çevreye yayılan yoğun kokudan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı.
Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, AFAD ekiplerine de haber verildi.
Patlamanın ardından yayılan kokudan etkilenen fabrikada görevli 2 kişi hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin fabrikadaki incelemesi devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
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