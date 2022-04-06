İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı.

Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, AFAD ekiplerine de haber verildi.

Patlamanın ardından yayılan kokudan etkilenen fabrikada görevli 2 kişi hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin fabrikadaki incelemesi devam ediyor.