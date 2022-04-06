İstanbul'da sis boğaz trafiğini olumsuz etkiledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 01:20 itibarıyla boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.

İstanbul güne yoğun sisle uyandı. İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı. Son durumu @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı.https://t.co/B60P3yCEvQ pic.twitter.com/ltN4Yu5cfS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2022

Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.

Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.