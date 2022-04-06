Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmana hırsızlık için girdiği iddia edilen K.Y. ve M.K. apartman sakinlerince fark edildi.

Şüphelileri yakalayan apartman sakinleri durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kimlik tespitini yaptıkları şüphelilerin hırsızlık suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.