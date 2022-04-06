Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da hırsızlık suçundan aranan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 1'i kadın 2 şüpheli, bir apartmana hırsızlık için girdikleri sırada yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmana hırsızlık için girdiği iddia edilen K.Y. ve M.K. apartman sakinlerince fark edildi.
Şüphelileri yakalayan apartman sakinleri durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kimlik tespitini yaptıkları şüphelilerin hırsızlık suçundan arandığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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