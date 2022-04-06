Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet B.'nin kullandığı otomobil, önünde ilerleyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada savrulan otomobil Gökhan D.'nin kullandığı motosiklet ile park halindeki bir başka motosiklet ve yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobile çarptı.

Kazada restoran görevlisi ile Mehmet B.'nin kullandığı araçtaki Cansu E.S. yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.