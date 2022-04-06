Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü M.İ. otomobiliyle gece saatlerinde drift yaparak çevreye rahatsızlık vermeye başladı.

Bu sırada bölgedeki bekçiler otomobili durdururken bölgeye gelen trafik ekipleri M.İ.'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

Eksik belge ve drift yapması nedeniyle M.İ.'ye toplam 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan otomobilin bir gün önce kazaya karıştığı ve tamir için bırakıldığı işletmeden çıkmasının ardından sürücüsünün drift yaparken yakalandığı öğrenildi.