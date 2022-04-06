Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki Karaköy-Zeytineli Etabı kesin korunacak hassas alan ilan edildi
İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Karaköy ve Zeytineli bölgesindeki doğal sit alanının koruma statüsü değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çeşme ve Urla sınırları içerisinde bulunan 38'inci Grup Karaköy-Zeytineli Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Etiketler: İzmir Resmi Gazete
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