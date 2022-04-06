Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Samsun
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