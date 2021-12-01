Niğde'de, Vali Yılmaz Şimşek, Valilikte düzenlenen törende, 8 Kıbrıs gazisine "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" ve beratlarını verdi.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilerimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratları, Kahraman Gazilerimize ve yakınlarına Valimiz Sayın @YSimsek07 tarafından takdim edildi. pic.twitter.com/wyGr7n96ZD — T.C. Niğde Valiliği #EvdeKal (@NigdeValiligi) November 30, 2021

Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıkları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da büyük bir zafere imza atarak soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. Bu zaferde büyük payı olan, canı pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkların birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyorum. Şehit ve gazilik Türk milleti için daima büyük onur olmuştur. Verdiğimiz madalya, devlet, millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir."