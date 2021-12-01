Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda cuma günü akşam saatlerinde bir otomobilin çarptığı bozayı ağır yaralandı. Yol kenarındaki yaralı ayıyı görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri de Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine konuyla ilgili bilgi verdi. Bölgeye ulaşan ekipler anestezi yaparak sakinleştirdikleri bozayıyı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ayının sol ve sağ ayakları ile bel omurlarında kırık olduğunu ve akciğerlerinde de ödem oluştuğunu tespit etti. Merkezde tedavi altına alınan ayı, tedavisinin yapıldığı 3’üncü günde öldü.

[Fotoğraf: DHA]

"Sürücüler daha dikkatli olmalı"

Prof. Dr. Aslan, “Cuma günü akşam saatlerinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayının bel omurlarında kırık olduğunu tespit ettik. Ön sol ve sağ ayakta da kırık vardı. Buraya getirdiğimizde tedavi altına aldık ve gereken tüm müdahaleleri yaptık ancak hastamızı kurtaramadık” dedi.

Merkezin açıldığı 10 yıllık sürede 5 ayının araç çarpması sonucu yaralandığını belirten ve bu konuda sürücülere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Aslan, “Sürücülerimizi yaban hayvanları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlarımız dikkatli olursa hem kendilerine hem de çevredeki yaban hayvanlarına zarar vermez” diye konuştu.