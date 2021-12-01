Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de durdurulan otomobilde tarihi eser yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polislerce durdurulan otomobilin torpidosunda kadın ve yılan figürlü heykel ile 45 bin lira ele geçirildi.
Kırıkkale'de, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat'tan kente geldiği öğrenilen bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Aracın torpido kısmında beze sarılmış halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve yılan figürlü heykel ile 45 bin lira, bagajda ise araca ait olmayan plaka bulundu.
Gözaltına alınan H.S. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kırıkkale Tarihi Eser Yozgat
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