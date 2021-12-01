Kırıkkale'de, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat'tan kente geldiği öğrenilen bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Aracın torpido kısmında beze sarılmış halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve yılan figürlü heykel ile 45 bin lira, bagajda ise araca ait olmayan plaka bulundu.

Gözaltına alınan H.S. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.