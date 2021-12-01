Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde okuyan 15 yaşındaki S.T., sabah saatlerinde okula giderken merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi'nde sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin kovalamaya başlamasıyla yola doğru koşan çocuğa, trafikteki bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden acil sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahalelerini burada yaptı.

Ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılan S.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Bu kazalar sürekli yaşanıyor"

Kaza anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, benzer olayların sürekli yaşandığını, bölgede başıboş gezen köpek sürülerinin okula gidip gelen çocuklara saldırdığını belirterek, bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istedi.