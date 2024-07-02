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Türkiye
İHA 02.07.2024 23:30

Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Niğde-Adana Otoyolu tüneller içerisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Niğde-Adana Otoyolu Çeleme Deresi 1. tünellerde meydana gelen kazada Niğde istikametinden Adana istikametine seyir halinde iken iddiaya göre sürücüsünün lastiğinin patladığını sandığı için sol şeritte bekleyen  araca Yiğit A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan 2 yolcu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesi ve yol temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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