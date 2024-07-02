Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı

Niğde-Adana Otoyolu Çeleme Deresi 1. tünellerde meydana gelen kazada Niğde istikametinden Adana istikametine seyir halinde iken iddiaya göre sürücüsünün lastiğinin patladığını sandığı için sol şeritte bekleyen araca Yiğit A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan 2 yolcu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesi ve yol temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.