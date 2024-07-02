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Türkiye
AA 02.07.2024 22:32

Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Otoyolun İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğünde henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Otomobilden yükselen alevler, viyadüğün altındaki otluk alana da sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince her iki yangın da söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın dolayısıyla Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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