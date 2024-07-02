İçerisinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki araç alev topuna döndü

Araçtakiler kendilerini dışarı atarak yardım isterken, yangın vatandaşlar ve orman arazözünün müdahalesiyle söndürüldü.

İlçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Şahna Mahallesi'nde yaşanan olayda A.G. idaresinde içerisindeki 3 aile ferdinin de yolcu olarak bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç Kurtalanı mevkiinde yanmaya başladı. Araç içindekiler dışarı çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinleri müdahale ettiyse de araç bir süre sonra alev topuna döndü.

Orman yangınlarına müdahale için konuşlu arazöz de bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Olayda yaralanan kimse olmadı ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili inceleme ise sürüyor.