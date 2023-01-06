Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 37'si emniyetten serbest bırakıldı, 33'ü sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.

Nevşehir'de 3 Ocak'ta 76 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirilmişti.