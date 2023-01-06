Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 33 şüpheli adliyede
[AA (Arşiv)]
Nevşehir'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu-2" kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 70 zanlıdan 33'ü adliyeye sevk edildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 37'si emniyetten serbest bırakıldı, 33'ü sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.
Nevşehir'de 3 Ocak'ta 76 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirilmişti.
Etiketler: Narkotik Nevşehir Uyuşturucu
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