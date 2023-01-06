Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA-DHA
Arnavutköy'de kazaya karışan araçlardan biri çayırlık alana düşerek dik durdu
İstanbul Arnavutköy'de, çarpışan iki ticari araçtan biri savrularak yol kenarındaki boşluğa düştü, araç dik olarak durdu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Dün sabah saatlerinde, Arnavutköy Karlıbayır Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari araç ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak kenardaki çayırlık alana düştü. Çayırlık alanda bulunan ağaçlara çarpan araç dik şekilde kaldı.
Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken araç içerisindeki yaralılar itfaiye yardımı ile çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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