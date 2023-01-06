Dün sabah saatlerinde, Arnavutköy Karlıbayır Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari araç ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak kenardaki çayırlık alana düştü. Çayırlık alanda bulunan ağaçlara çarpan araç dik şekilde kaldı.

Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken araç içerisindeki yaralılar itfaiye yardımı ile çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

