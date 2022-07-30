Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, sıcak hava balon turu düzenleyen firmanın işçilerini taşıyan 50 US 395 plakalı servis minibüsü ile 01 AIF 203 plakalı otomobil, Devrent Vadisi girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 13'ü taburcu edildi, durumu ağır olan otomobil sürücüsünün tedavisi sürüyor.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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