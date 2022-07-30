Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.
Önceki gün akşam saatlerinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setler taşmıştı.
Bu sebeple araç trafiğine kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki temizlik çalışmaları tamamlandı.
Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.
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