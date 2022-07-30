Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 05:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de traktörle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: DHA]
Osmaniye'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Gencay Kurtoğlu idaresindeki motosiklet, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kesmeburun köyü yakınlarında Rami P. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Sürücü Kurtoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı motosikletteki Osman Demircioğlu ise ağır yaralandı.
Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Demircioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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