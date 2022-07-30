Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Çerkeş ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.