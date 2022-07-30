Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 04:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık için girdiği trafoya sıkıştı
[Fotograf: DHA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, trafoya sıkışınca polisler tarafından yakalandı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde trafoya şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler, şüpheliyi trafoda sıkışmış halde buldu ancak elektrik akımına kapılan M.T.'ye müdahale etmek için enerjinin kesilmesi beklendi.
TEDAŞ ekipleri tarafından elektrik akımı kesildikten sonra M.T. trafodan çıkarıldı.
Trafoya kablo çalmak amacıyla girdiği öne sürülen M.T., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, tedavinin ardından polis merkezine götürüldü.
Son Haberler
- 04:04
- 03:53
- 04:28
- 03:12
- 02:35
Sıradaki Haber
Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz