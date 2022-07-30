Saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Selçuk Bey Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri apartmandakileri uyararak binayı tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Binanın 6'ncı katında mahsur kalan bir kadın merdiven aracılığıyla kurtarıldı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.