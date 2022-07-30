Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil tırla çarpıştı. Araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden 2 kişi yaralandı.
Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesi sürüyor.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Osmaniye'de traktörle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz