Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçileri taşıyan minibüs ağaca çarptı: 12 yaralı
Şanlıurfa'da, işçileri taşıyan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
İbrahim G. idaresindeki 63 S 0432 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 17'nci kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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