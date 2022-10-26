Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de sahte para operasyonu
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisinin alınması üzerine Avanos ilçesi Üçkuyu köyünde bir ikamete operasyon düzenledi.
İkametteki aramada, sahte olduğu değerlendirilen 1 milyon 400 bin 200 avro ile 901 bin 900 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Nevşehir Sahte Para
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