Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisinin alınması üzerine Avanos ilçesi Üçkuyu köyünde bir ikamete operasyon düzenledi.

İkametteki aramada, sahte olduğu değerlendirilen 1 milyon 400 bin 200 avro ile 901 bin 900 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.