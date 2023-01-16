Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikametteki 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada, 92 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Nevşehir Uyuşturucu
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