Jandarma ekipleri, Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametteki 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada, 92 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.