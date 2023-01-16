Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir otomobilden gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar çıktı
Edirne'de kaçakçılara göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen operasyonunda bir otomobilde 133 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar, 147 dizüstü bilgisayar şarj adaptörü ve 33 bilgisayar çantası bulundu.
Ekipler aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık
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