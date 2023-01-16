Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciada 42 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı.

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun raporu beklenirken, kaza günü işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydı ortaya çıktı.

"Ayağı derhal boşaltın"

Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, "Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kayıtta, telefonu kapatmadan önce bir işçinin, "Tamam anlaşıldı" dediği, ardından arkadaşlarına "Ayağı boşaltın" diyerek bağırdığı duyuldu.