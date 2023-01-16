Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da usulsüzlük operasyonu: 9 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'da, 2B ve orman arazilerinin tahsislerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harita ve kadastro işleri yapan bir şirketin Kaş, Demre ve Finike ilçelerindeki 2B ile orman arazilerinin tahsislerinde usulsüzlük yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Antalya
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