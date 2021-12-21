Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Nevşehir-Kayseri kara yolunda gizli buzlanma oluştu.

Bozca ve Ürgüp kavşakları'nda sürücülerin direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle tek taraflı trafik kazaları meydana geldi.

Bozca kavşağında, yolun kayganlaşmasından dolayı sürücüsünün hakimiyetini yitirdiği tır orta refüje devrildi. Tırın dorsesindeki iki traktör yola savruldu. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, traktörlerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı yoldaki Ürgüp kavşağında minibüs, Saruhan kavşağında ise otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Güzergahta üç farklı otomobil daha kaza yaptı.

Kazalarda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir ve Avanos'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.