Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde, yoldaki buzlanmadan dolayı şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Çaldıran-Özalp kara yolundaki Yağbasan Mahallesi girişinde, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, buzlanmadan dolayı şarampole devrildi.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çaldıran Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Van Trafik Kazası Buzlanma
Son Haberler
- 00:24
- 00:30
- 00:17
- 00:09
- 23:37
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da halk otobüsü şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz