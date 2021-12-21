Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te devrilen şehirlerarası iki yolcu otobüsündeki 24 kişi yaralandı.
Van'dan Tatvan istikametine giden iki otobüs yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tatvan-Van kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, iki otobüsteki hafif yaralanan 24 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kentte etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis-Muş kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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