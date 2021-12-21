Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş-Bitlis kara yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Muş-Bitlis kara yolu yoğun kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kara yolunda kar temizleme çalışmalarının başlatıldığı, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verilmeyeceği ifade edildi.
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