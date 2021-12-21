Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne binen K.K., merkez Kayapınar ilçesi'nde seyir eden otobüsün yavaş gittiği gerekçesiyle şoför M.C.'ye hakaret etti.

Bunun üzerine diğer yolcuların tepki gösterdiği K.K. otobüsten indirildi.

Durağa giden K.K, otobüs şoförü M.C'yi sol bacağından bıçakladı, parmağını kırdı. Olayı gören başka bir şoför R.A'nın da kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada iki parmağı kırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı K.K. ise olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.