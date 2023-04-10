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Türkiye
AA 10.04.2023 14:14

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan fabrikada 400 kişilik istihdam hedefleniyor

Muş'ta 6. Bölge Yatırım Teşvikleri kapsamında sağlanan destekle kurulan tekstil fabrikasında 400 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan fabrikada 400 kişilik istihdam hedefleniyor
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Sungu beldesinde Valilik tarafından tahsis edilen 5 bin metrekare alana kurulan fabrikada, makine ve diğer malzemelerin kurulumu yapıldı.

Çalışacak kişilerin üretimle ilgili eğitime tabi tutulduğu fabrikada ayda 30 bin takım elbise üretilmesi planlanıyor.

İşletme ortaklarından Mustafa Bilen, gazetecilere, üretecekleri takım elbiseleri hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlayacaklarını söyledi.

Fabrikanın kentte istihdama katkı sağlayacağını söyleyen Bilen şunları söyledi:

"Devletin sunduğu teşvikler sayesinde 400 kişiye çalışma ortamı sağladık. 6. bölge teşvik kapsamında bulunduğumuz için, sunulan desteklerden yararlandık.Kısa süre içinde üretime başlamayı hedefliyoruz. Şu anda çalışanlara yönelik eğitimlerimiz devam ediyor."

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