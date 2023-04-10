Vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı

Aksaray genelinde bulunan akaryakıt istasyonlarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 4 akaryakıt istasyonunun vergi kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Tespitin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 4 istasyona operasyon düzenledi. Vergi denetçileri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda 4 istasyon kapatılarak mühürlendi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.