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Türkiye
İHA 10.04.2023 14:08

Vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı

Aksaray’da vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 akaryakıt istasyonu jandarma ekiplerince kapatılarak mühürlendi.

Vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı
[Fotograf: İHA]

Aksaray genelinde bulunan akaryakıt istasyonlarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 4 akaryakıt istasyonunun vergi kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Tespitin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 4 istasyona operasyon düzenledi. Vergi denetçileri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda 4 istasyon kapatılarak mühürlendi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. 

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