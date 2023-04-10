Karaman’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyretmekte olan S.G. yönetimindeki plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki otomobil ve Y.B. kontrolündeki çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Y.B. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu B.B. ve otomobilin sürücüsü S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.