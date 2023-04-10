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Türkiye
AA 10.04.2023 13:55

Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları belirlendi

Rize'de meydana gelen sel, heyelan ve yangınlardan etkilenen 91 ailenin yeni konutları kurayla belirlendi.

Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları belirlendi
[Fotograf: AA]

TOKİ Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında merkeze bağlı Salarha beldesinde yapımı tamamlanan 465 konuttan 91'inin, farklı tarihlerde yaşanan afetlerden etkilenen ailelere teslimi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde noter huzurunda yapılan kurada, hak sahibi ailelere teslim edilecek daireler belirlendi.

Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları belirlendi

Kura çekimine, AFAD İl Müdür Vekili Samittin Aydın ve aileler katıldı.

Yeni konutları belirlenen hak sahipleri, 45 günlük yasal süre içerisinde anahtarlarını teslim alabilecek.

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Rize TOKİ
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