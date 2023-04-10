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Türkiye
İHA 10.04.2023 13:38

Elazığ Harput Musiki Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan Harput Musiki Müzesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Harput Musiki Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi
[Fotograf: İHA]

Vatandaşlar, Harput Musikisinde kullanılan enstrümanların, mumya heykellerin ve karaoke salonunun bulunduğu müzede, farklı bir atmosfer yaşıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 ana başlıkta açıkladığı 100 proje arasında yer alan Harput Musiki Müzesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan müze, diğer müzelerden farkı ile dikkat çekiyor. Harput musikisinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen müzede, musikide kullanılan enstrümanlar, çaydaçıra oyununu ve kürsübaşını yansıtan balmumundan heykeller ile karaoke salonu bulunuyor.

Elazığ Harput Musiki Müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Müze vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda kurulan KİOSK cihazları ile sanatçılar ve Harput musikisi hakkında ziyaretçiler bilgi edinebiliyor. 3 katlı olan müzenin en alt katında ise kürsübaşı geleneği yaşatılıyor. Müze özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

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