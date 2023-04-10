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Türkiye
TRT Haber 10.04.2023 13:23

Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde

Diyarbakır annelerinin simge isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti'den Diyarbakır milletvekili adayı oldu.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. 

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan ilk annelerden biri Biçer oldu.

Oğluna kavuştu ama nöbet yerini terk etmedi

Sessiz direnişin simgelerinden Biçer, HDP il binası önündeki evlat nöbetiyle büyük bir mücadele sergiledi ve oğlunu terör örgütünün pençesinden kurtardı. Oğlunu kurtardı ama terör örgütünün kaçırdığı diğer çocuklar için nöbet yerini terk etmedi. 

Diyarbakır milletvekili adayı oldu

Diyarbakır annesi Biçer, şimdi milli iradenin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadelesini sürdürmek için AK Parti Diyarbakır 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.

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Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
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