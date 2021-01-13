Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muşlu çocuklar kayak yapmak için yüksek kesimlere çıkıyor
[Fotoğraf: İHA]
Muş’un Hasköy ilçesindeki çocuklar, kayak yapabilmek için her gün 1,5 kilometre yol yürüyor. Yüksek kesimlerde kızaklarla kaymanın zevkini yaşıyor.
Muş’ta bu yıl beklenen karın yağmaması çocukları üzdü. Hasköy ilçesinde bağlı Karakütük köyünde yaşayan çocuklar, köyde kar bulamayınca yüksek kesimlere tırmanarak kızaklarla kaydılar.
Çocuklardan Ali Kılıçaslan köyde kar yağmadığı için yükseklere çıktıklarını anlattı:
“Yağan kar çok az olduğu için bize yetmiyor. Her zaman buraya geliyoruz. 1-2 kilometre yürüyüp dağa geliyoruz ve burada kayıyoruz. Günümüz eğlenceli geçiyor. Sonra eve gidip ders çalışıp uyuyoruz”
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