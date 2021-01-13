Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tutuklanan hırsız tuvalet penceresinden atladı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklandıktan sonra işlemleri için polis merkezine götürülen 24 yaşındaki S.Ö., 3 metre yükseklikteki tuvalet penceresinden atlayarak kaçmak istedi.
Tekirdağ'da, ev ve iş yerleri ile park halinde araçlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili S. Ö., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
4 ayrı suçtan tutuklanan hırsız, işlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki tuvalete giden S. Ö. pencereden atlayarak kaçmak istedi.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşen S.Ö.'nün ayak kemiğinde kırık oluştu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
S.Ö.'nün tedavisinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Etiketler: Hırsızlık
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