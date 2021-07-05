Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müsilaj Tekirdağ'da etkisini kaybediyor
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da yaklaşık 15 gün önce yüzeyde yoğun olarak görülen müsilaj, temizlik çalışmalarıyla etkisini yitirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında 15 gün önce zaman zaman etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.
Çalışmalar kapsamında, İstanbul'da 6 bin 66 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 918 metreküp, Yalova'da 2 bin 73 metreküp müsilaj temizlendi.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsilaj
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